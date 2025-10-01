Баскетболисту Касаткину разрешили заниматься в тюремном спортзале

Спортсмен может посещать помещение для тренировок с 29 сентября

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 1 октября. /ТАСС/. Администрация французской тюрьмы, где содержится российский баскетболист Даниил Касаткин в ожидании решения по его экстрадиции в США, разрешила ему заниматься в тюремном спортзале спустя два месяца содержания под стражей. Об этом сообщил ТАСС адвокат россиянина Фредерик Бело.

"Он получил доступ к спортзалу с прошлого понедельника", - сказал адвокат.

Вместе с тем, по его словам, срок разрешенного содержания под стражей при рассмотрении вопроса об экстрадиции истек, и россиянин должен быть отпущен на свободу. Он сообщил, что подал в суд заявление об освобождении своего подзащитного, его рассмотрение ожидается на следующей неделе.

Касаткин был задержан в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль 21 июня по запросу США, которые подозревают его в участии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений. Следственная палата при парижском суде, рассмотрев 9 июля ходатайство об освобождении, поданное адвокатом россиянина Фредериком Бело, постановила заключить спортсмена под стражу, несмотря на такие гарантии, как обеспечение проживания во Франции и залог.