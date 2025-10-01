Ограничения ввели на выход маломерных судов в акваторию Баренцева моря

В период неблагоприятных метеоявлений также ввели режим "Повышенной готовности"

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 1 октября. /ТАСС/. Маломерные суда не смогут выходить в большую часть акватории Баренцева моря со 2 октября до утра 4 октября постановлением администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области в связи с непогодой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"Введено ограничение выхода маломерных судов с 02:00 2 октября 2025 г. до 06:00 4 октября 2025 г. на территории населенных пунктов Печенга и Лиинахамари Печенгского муниципального округа", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения не коснутся передвижения судов по внутренним морским водам: от губы Печенга до пересечения линии мыс Крикун и мыс Ристиниеми полуострова Немецкий, губы Малой Волоковой до пересечения линии мыс Ристиниеми и мыс Волоковой.

Как уточняется в постановлении, в период неблагоприятных метеоявлений (усиление ветра с увеличением высоты волн) на территории обоих населенных пунктов введен режим "Повышенная готовность".