В КЧР тринадцать стран станут участниками кинофестиваля

Мероприятие пройдет с 24 по 26 октября

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 1 октября. /ТАСС/. Тринадцать стран примут участие в первом международном кинофестивале "Перекресток цивилизаций", который с 24 по 26 октября пройдет в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР). Всего на фестиваль поступило более 150 заявок, об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил министр культуры КЧР Зураб Агирбов.

"Мы очень рады, что откликнулось у нас более 155 авторов, сейчас мы проверяем качество всех кинолент. У нас 13 стран заявлено, для международного фестиваля это серьезное количество. Отмечаем большой интерес наших российских кинопроизводителей. Мы переходим к следующему этапу - сейчас свою работу ведет отборочная комиссия, фильмы просматривают члены жюри, дают оценки, и надеемся, что за 10 дней до фестиваля уже выстроится программа показов", - сообщил Агирбов.

По его словам, заявки подали многие представители стран БРИКС и СНГ. "Практически из всех стран БРИКС есть заявки, потому что в том числе нашим партнером выступает телеканал БРИКС. Мы сами не ожидали заявки из Бразилии, Южной Африки, Индии, Португалии, Аргентины и стран СНГ - это и центральноазиатские страны, Беларусь, Абхазия. Мы очень рады, что уже с первого года такое внимание у наших коллег", - добавил спикер.

Он также отметил, что на кинофестивале будут представлены 4 номинации. "Номинаций у нас 4, самые популярные из них - это короткий метр и документальное кино. Еще у нас есть номинации - полный игровой метр и анимация. Также будет приз зрительских симпатий, его вручат по итогам показов", - рассказал министр культуры КЧР.

Агирбов также отметил, что на фестивале запланирована образовательная программа. "Одной из площадок мероприятий станет колледж искусств, где у нас работает школа креативных индустрий, и там будет проходить образовательная программа, на которой обсудят потребности киношкол и что делать федеральным вузам для развития кино в регионах", - отметил спикер.