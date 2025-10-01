Пушилин выступил за создание в ДНР кластеров для подготовки кадров

Также глава республики добавил, что с 2025 года Приазовский государственный технический университет стал филиалом Московского государственного строительного университета

МАРИУПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Опыт образовательного кластера по подготовке строительных кадров на базе Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (ДонНАСА) нужно внедрять в других отраслях. Такое мнение высказал глава республики Денис Пушилин на международном Азовском форуме развития в Мариуполе.

"ДонНАСА, становясь филиалом МГСУ, по сути, получает новую жизнь, потому что ресурс несоизмерим с тем, который был, и финансовый, и с теми дополнительными возможностями, которые есть. <...> ДонНАСА мы объединяем еще и со школой, и с техникумом, то есть, по сути, мы будем получать специалистов, причем несколько школ, если я не ошибаюсь, - детский сад, школа, два техникума. По сути, мы получаем целый набор специалистов из одного кластера. Правильный подход, выверенный подход, я считаю, он принесет необходимый результат. По другим направлениям, я считаю, нам нужно тоже перенимать подобную практику", - сказал Пушилин.

Он добавил, что филиалом Московского государственного строительного университета (МГСУ) с этого года также стал Приазовский государственный технический университет.

В феврале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что ДонНАСА станет базовым вузом для подготовки специалистов строительной отрасли в воссоединенных регионах.