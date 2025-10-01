Матвиенко заявила, что горные районы имеют высокий туристский потенциал

При этом, считает председатель СФ, решение задач стабильного экономического роста регионов в гармонии с окружающей средой во многом зависит от эффективности муниципального управления

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Горные районы в настоящее время имеют высокий туристский потенциал, вопросы реализации которого необходимо обсуждать. Об этом говорится в обращении председателя Совфеда Валентины Матвиенко, которое зачитала ее заместитель Инна Святенко на II Международном форуме "Устойчивое развитие горных территорий" в Махачкале.

"Сегодня горные районы имеют высокий туристский потенциал, реализация которого наряду с вопросами межрегионального и международного сотрудничества в этой сфере будет детально и обстоятельно обсуждаться на площадках международного туристического форума Travel Hub "Содружество", проходящего одновременно с форумом "Устойчивое развитие горных территорий" в солнечной Махачкале", - сказала она.

Горные регионы стран СНГ, по мнению Матвиенко, вносят большой вклад в их социально-экономическое развитие, обладая богатыми природными ресурсами. Рациональное, бережное использование этих ресурсов требует комплексного подхода, разработки и применения экологичных инновационных технологий, а также формирования соответствующей нормативно-правовой базы, отметила она.

При этом, считает председатель СФ, решение задач "стабильного экономического роста регионов в гармонии с окружающей средой и успешная природоохранная деятельность муниципальных образований во многом зависят от эффективности муниципального управления".

Форум проходит в Махачкале с 1 по 3 октября 2025 года. Основная тема форума - "Роль муниципалитетов в принятии экологически значимых решений в сфере устойчивого развития горных территорий". Мероприятие проходит в рамках Года горного туризма в СНГ.