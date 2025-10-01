Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Международный дискуссионный клуб "Валдай"
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Матвиенко заявила, что горные районы имеют высокий туристский потенциал

При этом, считает председатель СФ, решение задач стабильного экономического роста регионов в гармонии с окружающей средой во многом зависит от эффективности муниципального управления
Редакция сайта ТАСС
14:29

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Горные районы в настоящее время имеют высокий туристский потенциал, вопросы реализации которого необходимо обсуждать. Об этом говорится в обращении председателя Совфеда Валентины Матвиенко, которое зачитала ее заместитель Инна Святенко на II Международном форуме "Устойчивое развитие горных территорий" в Махачкале.

"Сегодня горные районы имеют высокий туристский потенциал, реализация которого наряду с вопросами межрегионального и международного сотрудничества в этой сфере будет детально и обстоятельно обсуждаться на площадках международного туристического форума Travel Hub "Содружество", проходящего одновременно с форумом "Устойчивое развитие горных территорий" в солнечной Махачкале", - сказала она.

Горные регионы стран СНГ, по мнению Матвиенко, вносят большой вклад в их социально-экономическое развитие, обладая богатыми природными ресурсами. Рациональное, бережное использование этих ресурсов требует комплексного подхода, разработки и применения экологичных инновационных технологий, а также формирования соответствующей нормативно-правовой базы, отметила она.

При этом, считает председатель СФ, решение задач "стабильного экономического роста регионов в гармонии с окружающей средой и успешная природоохранная деятельность муниципальных образований во многом зависят от эффективности муниципального управления".

Форум проходит в Махачкале с 1 по 3 октября 2025 года. Основная тема форума - "Роль муниципалитетов в принятии экологически значимых решений в сфере устойчивого развития горных территорий". Мероприятие проходит в рамках Года горного туризма в СНГ. 

Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия