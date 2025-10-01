ВЦИОМ: россияне хотят видеть больше новостей об экопросвещении и состоянии воды

Эта тема входит в тройку наиболее актуальных экологических вопросов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Тема воды вызывает у россиян серьезную озабоченность и входит в тройку наиболее актуальных экологических вопросов - наравне с качеством воздуха и мусорными отходами. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которое было проведено совместно с Федеральным агентством водных ресурсов.

"Мы не только активно занимаемся вопросами водообеспечения населения и экономики, оздоровлением водных объектов и защитой населения от наводнений, но и уделяем большое [внимание] экологическому просвещению населения. Основываясь на результатах опроса, мы видим, что в той или иной степени 84% россиян осведомлены о состоянии водных ресурсов, и только 11% глубоко погружены в нашу повестку. Видим и то, что среди жителей России есть большой спрос на информацию о состоянии водных ресурсов. Данное исследование подтверждает, что мы движемся в правильном направлении", - заявил руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, чьи слова приводятся в сообщении Росводресурсов.

Главный вывод на основе исследования: жители России неравнодушны к вопросам защиты водных ресурсов, и сформированный общественный запрос на экологическое просвещение подчеркивает важность системного информирования населения о состоянии и сохранении водных ресурсов. Суммарно вопросы загрязнения водоемов, нехватки или плохого качества воды и отсутствие очистных сооружений с большим отрывом опережают популярность проблемы истощения лесов.

"Сегодня, в условиях изменяющегося климата и роста антропогенной нагрузки, водная повестка приобретает особую актуальность во всем мире. Совместное исследование, проведенное ВЦИОМ и Росводресурсами, подтвердило, что интерес населения нашей страны к водной проблематике неуклонно растет. А это значит, что нужно направить еще больше усилий на сохранение чистоты водных объектов и водосбережение", - добавил Кириллов.

По его словам, в последнее время экологичность производства, разумное потребление ресурсов, защита природы становятся не просто модными словами. Ключевые экологические тенденции меняют государственные и корпоративные подходы к устойчивому развитию и охране окружающей среды. При этом суммарно вопросы загрязнения водоемов, нехватки или плохого качества воды и отсутствия очистных сооружений с большим отрывом опережают по популярности проблему истощения лесов.

Наибольшую обеспокоенность качеством воды выражают жители Южного федерального округа, а также крупных городов с населением более 500 тысяч человек, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Для жителей обеих столиц более значимыми остаются проблемы загрязнения воздуха, "мусорный вопрос" и плотная застройка. Наиболее остро проблема загрязнения воздуха, по оценкам местных жителей, ощущается в Сибирском федеральном округе, истощения природных ресурсов - в Дальневосточном, а в Северо-Западном округе на первый план выходит вопрос обращения с отходами.

Об исследовании

По данным аналитического центра ВЦИОМ, в онлайн-опросе приняли участие 1 626 россиян старше 18 лет. Интернет-опрос проводился по формализованной анкете на базе вероятностной панели "ВЦИОМ-Онлайн".