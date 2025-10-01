В России стартовал национальный конкурс ИИ-проектов "Креативное поколение"

Конкурс открыт как для новичков в работе с нейросетями, так и для уже развивающих креативные проекты профессионалов

Редакция сайта ТАСС

Москва. 1 октября. /ТАСС/. Национальный конкурс креативных ИИ-проектов "Креативное поколение" стартовал в России и готов принимать заявки от участников. Конкурс открыт как для новичков в работе с нейросетями, так и для уже развивающих креативные проекты профессионалов, заявили организаторы в среду в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Искусственный интеллект - это фундаментальный инструмент трансформации многих отраслей, в том числе креативных индустрий, - сказала президент АНО "Креативная экономика" Марина Монгуш. - Его развитие является национальным приоритетом, и наша задача - обеспечить плавную и эффективную интеграцию этой технологии в творческие процессы. Конкурс "Креативное поколение" создан именно для этого: он дает людям разного уровня подготовки, от студентов до опытных специалистов, практические навыки и возможность воплотить свои замыслы в жизнь с помощью ИИ, превратив их в решения, востребованные индустрией".

Со своей стороны референт Управления президента РФ по общественным проектам Владимир Костеев отметил, что власти внимательно следят за развитием ИИ в России и поддерживают проекты, способствующие технологическому развитию страны. "Уже очевидно: те, кто владеет собственными моделями искусственного интеллекта, будут лидировать в экономике будущего. Чтобы занять достойное место в этой системе координат, нам необходимо готовить людей, которые умеют работать с технологией: не только исполнителей, но и заказчиков, способных грамотно формулировать задачи. Это позволит обучать российские модели на реальных кейсах, отражающих наш опыт и наши ценности. Именно такие площадки, как "Креативное поколение", формируют единую среду и стандарты работы с ИИ, закладывая фундамент технологического суверенитета и долгосрочного развития России. Мы поддерживаем инициативы, которые действительно способствуют развитию страны", - сказал Костеев.

По словам организаторов, конкурс направлен на формирование нового поколения специалистов, применяющих ИИ и креативный подход в разных секторах экономики - от медиа и культуры до сельского хозяйства и девелопмента. Конкурс открыт и для тех, кто только начинает работать с нейросетями, и для профессионалов, уже развивающих проекты в креативных индустриях. Участники пройдут бесплатное обучение, получат обратную связь от экспертов и представят свои идеи в семи номинациях.

О конкурсе

Титульным партнером проекта выступает Сбер: именно с его нейросетевой моделью GigaChat конкурсанты будут выполнять ключевые задания. Среди индустриальных партнеров мероприятия - "Самолет", АЕОН и ГК "А101". Участникам предстоит решать реальные задачи этих компаний, а лучшие решения будут использованы на практике. Конкурс запущен АНО "Креативная экономика" совместно с фондом "Московский инновационный кластер" при поддержке Альянса в сфере искусственного интеллекта.

В состав жюри и амбассадоров конкурса вошли лидеры креативных индустрий, медиа и технологий. Среди них - президент АНО "Креативная экономика" Марина Монгуш, исполнительный директор блока "Технологическое развитие" Сбера Диана Злобина, музыкальный и кинопродюсер Елена Кипер, директор по взаимодействию с креативными индустриями музыкального сервиса "Звук" Александр Гагиев, руководитель проекта "Креативное поколение" Николай Горелый и другие.

Конкурс пройдет в несколько этапов: с 1 октября по 10 декабря будет открыт прием заявок и образовательная программа, с 9 по 15 декабря состоится первичный отбор проектов, а с 13 по 17 декабря жюри определит лауреатов. Церемония награждения состоится 19 декабря. Лучшие команды получат возможность внедрить свои решения у индустриальных партнеров, поддержку менторов и медийное продвижение проектов. Подать заявку на участие можно на официальном сайте креативноепоколение.рф.