В Липецкой области сняли ограничения на посещение лесов

Также разрешен въезд транспорта на территорию лесных массивов

ЛИПЕЦК, 1 октября. /ТАСС/. Особый противопожарный режим, введенный в лесах Липецкой области 2 июня 2025 года, отменен. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"В лесах Липецкой области отменен особый противопожарный режим. Также разрешен въезд транспорта на территорию лесных массивов", - сказал Артамонов.

Ограничения сняты в связи с нормализацией метеорологической обстановки, пояснил губернатор.

"Обеспечение пожарной безопасности в лесах требует комплексных решений. Мы сочетаем традиционные методы патрулирования с современными технологиями, что позволяет эффективно защищать лесной фонд области в любых погодных условиях", - добавил Артамонов.