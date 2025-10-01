В Московском зоопарке панде Катюше сделали торт в честь 76-летия КНР

Кроме того, ей изготовили цифру 76 из ростков бамбука

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Панда Катюше из Московского зоопарка приготовили двухэтажный торт из кусочков моркови и яблок со льдом в честь 76-й годовщины образования Китайской Народной Республики.

"По такому случаю большая панда Катюша - национальное достояние Китая и символ дружбы между нашими странами, получила особые подарки. Для первого детеныша большой панды, рожденного в России, сделали двухэтажный торт из кусочков моркови и яблок со льдом", - сообщается в Telegram-канале Московского зоопарка.

Кроме того, Катюше изготовили цифру 76 из ростков бамбука. "Катюша оценила подарок: сначала она съела ростки бамбука, а потом принялась за ледовый десерт", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что Московский зоопарк сотрудничает с Ассоциацией охраны дикой природы Китая в рамках соглашения о совместном исследовании и сохранении большой панды.

Первый в истории России детеныш большой панды появился на свет в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. Ее родители, самец Жуи и самка Диндин, приехали в столицу РФ в 2019 году в рамках китайской "панда-дипломатии".