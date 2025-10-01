В Москве снижается уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
Редакция сайта ТАСС
15:32
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдается в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Читайте также
Простуда или инфекция? Лечим ОРВИ и ОРЗ правильно
"На 39-й неделе 2025 года (с 22 сентября по 28 сентября) в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ оценивается как стабильная. Отмечается снижение уровня заболеваемости как среди совокупного населения, так и во всех возрастных группах. Эпидемические пороги не превышены", - говорится в публикации.
Отмечается, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов.
Эпидемиологи напомнили о необходимости профилактических мер и своевременного обращения к врачу.