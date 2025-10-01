Более 50 спортобъектов Свердловской области получат медицинскую лицензию

В регионе функционируют 11 873 объекта спортивной инфраструктуры

ТУЛА, 1 октября. /ТАСС/. В Свердловской области 54 спортивных объекта получат лицензию на осуществление медицинской деятельности до 2028 года. Об этом на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" сообщил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

"В Свердловской области функционируют 11 873 объекта спортивной инфраструктуры. На базе 131 из 368 объектов спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, имеется лицензированный медицинский пункт. На базе 237 объектов проведение физкультурных и спортивных мероприятий осуществляется с привлечением медицинских работников медицинских организаций Свердловской области. До 2028 года планируется получение 54 лицензий на осуществление медицинской деятельности", - указано в сопроводительной презентации Рапопорта.

Он также отметил, что в Свердловской области разработаны алгоритмы, связанные с маршрутизацией и четкой оценкой здоровья. Он добавил, что по итогам шести месяцев 2025 года в регионе было проведено более 32 тыс. осмотров пациентов.