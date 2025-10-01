В Московском планетарии пройдет премьера мультимедийного спектакля "Коперник"

Постановку создает творческое объединение "Эскизы в пространстве"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Премьера первого в России мультимедийного полнокупольного спектакля "Коперник", объединяющего науку, театр и проекционные технологии Большого звездного зала, пройдет в Московском планетарии 5 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе планетария.

"Пятого ноября 2025 года, в день 96-летия Московского планетария, <...> на сцене легендарного Большого звездного зала вновь откроется занавес "Научного звездного театра", история которого началась в далеком 1937 году. Московский планетарий возрождает традиции просвещения через синергию науки и искусства. Исторический спектакль "Коперник" (1939 г.), входящий в репертуар наследия первого научно-звездного театра, предстанет в новой актуальной форме", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что постановку создает творческое объединение "Эскизы в пространстве", известное своими новаторскими site-specific проектами в нетривиальных локациях: на промышленных лесах, в полях, на пароходах. Творческая группа создает новый жанр на стыке уже существующих - это соединение визуального театра и медиа-арта, основанного на строгих научных данных.

"Московский планетарий всегда был новатором и находился в поиске новых форм общения со своими гостями, как в 1937 году, когда появился первый звездный театр, так и сейчас. Именно поэтому идея восстановления "Научного звездного театра" захватила нашу команду, как только в 2024 году мы нашли текст пьесы к спектаклю и сценографию в архивах РГАЛИ (Российский государственный архив литературы и искусства)", - цитирует пресс-служба гендиректора Московского планетария Виталия Тимофеева.

Спектакль "Коперник" расскажет о выборе, смелости и преданности своему призванию. Его цель - через личность великого ученого обсудить вечные ценности: какое место в бескрайней Вселенной занимает человек, зачем зародилась жизнь. "Иной раз революционное изобретение кажется всему миру каким-то сумасшествием - и надо иметь смелость и огромную любовь к своему делу, чтобы идти вперед. Только Коперники меняют мир, и мы хотим своим шоу вдохновить молодежь на свершения", - приводятся слова режиссеров-постановщиков шоу Дмитрия Максименкова и Дмитрия Мышкина.

В основе визуального решения спектакля лежат 3D- и 2D-проекции, но смыслом их дополняют живая игра артистов и цирковые трюки. Главным действующим лицом наравне с актерами станет сам купол, превращающийся в бескрайнюю Вселенную.