Балицкий опроверг фейк о введении лимитов на покупку топлива

Губернатор Запорожской области отметил, что власти региона совместно с правительством РФ держат ситуацию на контроле

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опроверг распространяемый в социальных сетях и мессенджерах фейк о введении с 1 октября лимитов на покупку топлива.

"В социальных сетях и мессенджерах стала распространяться ложная информация о якобы введении с 1 октября лимитов на покупку топлива. Никаких ограничений на объемы продажи бензина и дизельного топлива не вводилось и не планируется. Автозаправочные станции и основные поставщики топлива в регионе обеспечены бензином "Премиум-95" и дизельным топливом и осуществляют розничную продажу", - написал он в Telegram-канале.

Балицкий отметил, что в Запорожской области, как и в ряде других субъектов РФ, "наблюдаются временные трудности" с поставками бензина марок АИ-92 и АИ-95, однако власти региона совместно с правительством РФ держат ситуацию "на постоянном контроле" и работают "над скорейшей стабилизацией".