На фестивале "Музыкальная осень Ставрополья" пройдут более 300 концертов и показов

Мероприятие продлится до 5 октября

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Международный фестиваль "Музыкальная осень Ставрополья" в 2025 году включит более 300 мероприятий. Программа охватит все территории края, сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры региона.

"В программу фестиваля помимо основных мероприятий включено порядка 300 концертов, творческих встреч, показов музыкальных спектаклей, мастер-классов и просветительских проектов во всех 33 городских и муниципальных округах. "Музыкальная осень Ставрополья" в 2025 году продолжит традицию оперных постановок. Это самый сложный музыкально-театральный жанр, увидеть который в настоящее время жители края могут только в дни проведения фестиваля", - сказал собеседник агентства.

Фестиваль стартовал 1 октября в Международный день музыки и продлится до 5 октября. Во время торжественного открытия вечером в среду в Ставрополе будет представлена опера Джузеппе Верди "Травиата" с участием солистов Мариинского театра, Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

"Фестиваль многожанровый - это и опера, и спектакль, и хоровое пение, где каждый найдет, что посмотреть и послушать по своим предпочтениям. Уже четвертый год музыкальный праздник объединяет на Ставрополье творческие устремления и национальные традиции России и зарубежья. В этом году на афишах "Музыкальной осени" имена солистов из Белоруссии, Абхазии и Азербайджана", - цитирует пресс-служба министра культуры Ставрополья Татьяну Лихачеву.

Международный фестиваль "Музыкальная осень Ставрополья" в 2025 году проходит в 56-й раз. Ежегодно он проводится при поддержке правительства края и Минкультуры региона в рамках реализации госпрограммы Ставрополья "Сохранение и развитие культуры".