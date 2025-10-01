В ДНР ввели региональную ЧС из-за засухи

Режим распространяется на 10 муниципалитетов

ДОНЕЦК, 1 октября. /ТАСС/. Чрезвычайная ситуация регионального характера введена в 10 муниципалитетах ДНР ввиду гибели посевов из-за засухи, следует из указа главы республики Дениса Пушилина.

"Признать обстановку, сложившуюся на территории ДНР с 10 июня 2025 г. в результате возникновения опасного агрометеорологического явления (почвенной засухи), повлекшую гибель посевов сельскохозяйственных культур, чрезвычайной ситуацией", - сказано в документе.

Отмечается, что вводится ЧС регионального характера. Она распространяется на Докучаевск, Макеевку Харцызск, а также Амвросиевский, Володарский, Новоазовский, Мангушский, Тельмановский, Шахтерский и Ясиноватский муниципальные округа.

Ответственным за ликвидацию ЧС определен вице-премьер-министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности ДНР Артем Крамаренко. Ему поручено провести корректировку структуры посевных площадей с учетом погибших сельхозкультур. Указ подписан и вступил в силу сегодня, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 10 июня.

В августе Крамаренко сообщил ТАСС, что изначальные планы по урожаю зерновых и зернобобовых культур в ДНР снижены из-за засушливой весны и лета. Во время вегетации озимые и ранние зерновые испытывали сильный дефицит влаги. Растения не получили достаточно питательных веществ для нормального развития. Негативно сказались на формировании колоса и наливе зерна суховеи и весенние заморозки.