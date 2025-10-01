Вторая часть фильма "Испытание аулом. Ход конем" выйдет зимой 2026 года

Первый фильм показали в более чем 400 залах по всей стране

ПЯТИГОРСК, 1 октября. /ТАСС/. Вторую часть фильма "Испытание аулом. Ход конем" намерены представить зрителям в начале зимы 2026 года. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил министр культуры КЧР Зураб Агирбов.

"Для нас сейчас флагман - это вторая часть фильма "Испытание аулом. Ход конем", и уже в новом году, скорее всего в новогодние каникулы она выйдет в прокат. Сейчас заканчивается постпродакшен, монтаж, окрашивание и озвучка", - сообщил Агирбов.

По его словам, ожидается, что вторая часть станет такой же успешной, как первая. "По успеху первой части мы надеемся, что вторая будет еще более успешна, потому что там сильнее команда, актеры более знаменитые, и фильм продолжает раскрывать очень важную тему семейных ценностей, сохранения родной культуры, языка. Первый фильм был успешен, его показали в более чем 400 залах по всей стране", - добавил спикер.

Фильм Ислама Сатырова "Испытание аулом" - семейная детская комедия, снятая в Карачаево-Черкесии при поддержке Фонда президентских грантов и Минкультуры России, вышел в прокат в 2023 году.