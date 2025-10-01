Саратовская область получит еще 1,5 млрд рублей на жилье для детей-сирот

За последние 5 лет при поддержке федерального бюджета в регионе удалось обеспечить жильем более 5,7 тыс. детей-сирот

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

САРАТОВ, 1 октября. /ТАСС/. Саратовская область получит дополнительные 1,5 млрд рублей на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время совещания в Саратове.

"За счет средств федерального бюджета, за счет привлеченных ресурсов у нас общая поддержка с учетом этого года будет уже около 10 млрд рублей. Но нам самое главное, чтобы был наведен порядок: в очереди, прозрачности в очереди ожидания. <…> В этом году, надеюсь, до конца октября, еще дополнительно область получит 1,5 млрд рублей", - отметил председатель Госдумы.

Как сообщил губернатор области Роман Бусаргин, за последние 5 лет при поддержке Володина и федерального бюджета в регионе удалось обеспечить жильем более 5,7 тыс. детей-сирот. "Это огромное число. Больше скажу, если оценивать в целом темпы реализации этой программы по субъектам РФ, мы находимся на первом уровне", - сказал глава региона.

По его информации, на 1 января 2025 года на учете стояли около 4 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день в списке около 3,2 тыс. человек.

"Мы с вами накопившиеся проблемы решаем за счет совместных усилий, возможностей. Дальше уже исполняются полномочия региона, эффективно и с пониманием ответственности. Выходим на решение задачи - обеспечение жильем детей-сирот год в год", - подчеркнул Володин, отметив, что несколько лет назад время ожидания на получение жилья составляло 13 лет.