В Москве летом прошло 1,6 тыс. выступлений по проекту "Уличный артист в парках"

Мероприятия состоялись на 58 площадках в 40 парках столицы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Завершился четвертый сезон проекта Московского продюсерского центра "Уличный артист в парках", в рамках него с 19 мая по 30 сентября было организовано более 1,6 тыс. выступлений. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"В этом сезоне было организовано более 1,6 тыс. выступлений, они прошли на 58 площадках в 40 парках столицы. Все три показателя стали рекордными за всю историю проведения "Уличного артиста в парках". Самыми популярными локациями сезона стали Парк Горького, где прошло более 400 выступлений, а также Екатерининский парк и усадьба Воронцово. Лидирующим жанром стало классическое инструментальное исполнение: скрипачи, виолончелисты и саксофонисты собирали сотни слушателей, превращая парки в концертные залы под открытым небом", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

Рекордсменами по количеству выступлений стали гитарист Андрей Давыдов, скрипач Нерсес и виолончелист Chellochoice.

Финалом сезона стал концерт 6 сентября в Малом амфитеатре парка "Зарядье" в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". На сцену вышли самые активные участники проекта: группа Mama Let's Go, саксофонист Froggysax из Ганы, певица Булочка, ансамбль "Славяночка" и виолончелист Chellochoice, выступивший более 90 раз за сезон. Всего в этом году более 500 музыкантов подали заявки на участие в проекте, 178 артистов получили возможность выступить на городских площадках.