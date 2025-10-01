На территории Сириус стартовал эксперимент по легализации гостевых домов

Механизм позволит сбалансировать пространство для жизни, работы, отдыха

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 1 октября. /ТАСС/. Эксперимент по легализации гостевых домов стартовал с 1 октября на федеральной территории Сириус, что позволит правильно рассчитывать экономическую модель, предусматривать благоустройство, обеспеченность инженерными коммуникациями, сообщил журналистам глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин.

Сегодня начинает действовать эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов. Он позволит этим средствам размещения выйти в правовое поле и работать на законных основаниях. Считаю, это важным шагом для того, чтобы сделать эту сферу более прозрачной, безопасной и надежной. Объективная картина о наличии средств размещения позволит правильно рассчитывать экономическую модель, предусматривать благоустройство территории, обеспеченность инженерными коммуникациями и так далее , - говорится в сообщении.

Он добавил, что механизм позволит сбалансировать пространство для жизни, работы, отдыха. Для участия в эксперименте собственникам гостевых домов нужно будет пройти процедуру классификации.

Президент РФ Владимир Путин 7 июня подписал закон, регулирующий деятельность гостевых домов. В гостевом доме допустимо не более 15 комнат для проживания гостей, одновременно в нем могут размещаться до 45 человек. Минимальная площадь одноместной комнаты составляет 9 кв. м, двухместной - 12 кв. м.

Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года. Он будет проводиться в республиках Алтай, Дагестан и Крым, в Алтайском, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областях, а также в Севастополе.