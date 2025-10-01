Вторая кафедра коневодства в России сделает упор на практическую подготовку

ПЯТИГОРСК, 1 октября. /ТАСС/. Кафедра коневодства аграрного института Северо-Кавказской государственной академии (СКГА) намерена выпускать высококвалифицированных ветеринарных специалистов, дефицит которых сейчас наблюдается в стране, для этого упор будет сделан на практическую подготовку. Об этом сообщил на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" заведующий кафедрой коневодства аграрного института СКГА Хызыр Джатдоев.

"Буквально каждую неделю мы обязательно будем возить студентов на нашу учебную базу, чтобы они вживую поработали. На прошлой неделе наши начинающие первокурсники, которые близко не подходили к лошадям, уже поработали с фонендоскопом, послушали лошадей, поработали со шприцами, брали кровь, естественно, под руководством профессиональных ветеринарных врачей. С разрешения руководства они (студенты - прим. ТАСС) будут у нас работать в ветеринарной клинике, когда мы ее создадим", - сообщил Джатдоев.

По его словам, в стране наблюдается нехватка кадров в этом направлении. Для ее решения и была открыта эта кафедра, которая подготовит квалифицированных специалистов. "Ветеринарных специалистов и селекционеров коневодческого направления, которые много занимались с лошадью и умеют с ней работать, очень мало. Такая тенденция есть по всей стране И именно с этой целью мы создали кафедру, будем совмещать максимально образовательную часть с практической деятельностью", - добавил он.

Кафедра коневодства открылась в СКГА 1 сентября. Это вторая подобная кафедра в России, до сих пор такая существовала только в Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева.