В Госсовете назвали специальности, которые будут наиболее востребованы в будущем

Речь идет о технических и цифровых специальностях

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Технические и цифровые специальности названы приоритетными для будущего развития страны. Об этом на первом заседании рабочей группы по подготовке к Госсовету РФ по вопросу "О подготовке кадров для экономики Российской Федерации" сообщил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Главный вывод прост: будущее - за техническими и цифровыми специальностями. Стране нужны не просто люди с дипломами, а настоящие профессионалы - те, кто умеет работать с современным оборудованием, разбирается в технологиях и может решать сложные задачи в проактивном режиме. Нам нужно активно готовить такие кадры: учить, переучивать и помогать людям находить свое место в этих перспективных отраслях", - приводит слова Шапши пресс-служба губернатора и правительства Калужской области.

В пресс-службе уточнили, что в ходе первого заседания рабочей группы была рассмотрена структура доклада к планируемому заседанию Госсовета, а также обсуждались предложения по направлениям совершенствования кадровой политики страны. Так, на заседании Шапша отметил несколько сфер, где в ближайшие годы ожидается особый рост. Среди них - машиностроение и электроника, энергетика, химическая и фармацевтическая отрасли, логистика и транспорт, а также IT-сфера. В пресс-службе подчеркнули, что кадры именно в этих направлениях будут наиболее востребованы в ближайшем будущем.

Председатель профильной комиссии также добавил, что подготовка кадров сегодня является общенациональным приоритетом, требующим консолидации усилий государства, бизнеса и образовательных организаций. "Наша общая задача - создать максимально комфортные условия для участия предприятий в разработке образовательных программ, организации практик и трудоустройства выпускников", - приводит слова Шапши пресс-служба.

Сообщается, что в заседании рабочей группы участие приняли министр здравоохранения России Михаил Мурашко, президент РСПП Александр Шохин, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, представители администрации президента и аппарата правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, главы регионов, а также представители федерального кадрового резерва.