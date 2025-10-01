Российская часть Женского делового альянса БРИКС передала Нигерии гумпомощь

Делегация из РФ привезла 1 тыс. наборов для рожениц

ХАРАРЕ, 1 октября. /ТАСС/. Россия передает Нигерии в дар гуманитарную партию из 1 тыс. наборов для рожениц. Об этом сообщила председатель российской части Женского делового альянса БРИКС Анна Нестерова, делегацию во главе с которой в Абудже приняла жена президента Нигерии Болы Тинубу - сенатор Олуреми Тинубу.

"Наша цифровая платформа связывает более 3 тыс. женщин-предпринимателей из 60 стран, в прошлом году в конкурсе женских стартапов БРИКС участвовали 50 представительниц Нигерии", - приводит слова Нестеровой нигерийский телеканал Arise.

По ее словам, Женский деловой альянс БРИКС планирует открыть региональный офис в Нигерии.

"Нигерия очень интересное место, благоприятное для сотрудничества, - сказала со своей стороны Тинубу. - Нигерия вообще является благоприятным местом для глобального партнерства, она надежный союзник БРИКС. Мой фонд «Инициатива новой надежды» осуществляет множество программ в сфере продвижения роли женщин в обществе, поддержки женщин-предпринимателей, которые мы осуществляем в сотрудничестве с профильными министерствами".

После аудиенции во дворце президента состоялась сессия "Укрепление двусторонних связей и открытие инвестиционных возможностей между Нигерией и Россией". Выступая на ней, государственный министр иностранных дел Нигерии Бьянка Одемегу-Оджукву заявила об открытии новой главы в отношениях двух стран. "Это не просто символическая встреча, - указала она. - Она призвана сформировать действенную структуру сотрудничества, совместных предприятий и долговременных связей между нигерийскими и российскими женщинами-предпринимателями".

Министр промышленности, торговли и инвестиций Нигерии Джумоке Одуволе подчеркнула, что "демографический потенциал и предпринимательский энтузиазм Нигерии вкупе с российскими технологическими наработками способны образовать взаимовыгодное партнерство в сельском хозяйстве, продовольственной безопасности, добыче полезных ископаемых, энергетике, цифровой экономике". Она указала на достижения 60 лет сотрудничества Нигерии и России в сфере образования, технологий, обороны и энергетики.