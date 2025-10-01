Эксперт Данилин спрогнозировал затяжной парламентский кризис в Молдавии

Директор Центра политического анализа считает, что сформировать правительство быстро не получится из-за противоборства с оппозицией

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Молдавию по итогам выборов ждет противоборство правящей партии с оппозицией в парламенте. Такое мнение высказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.

По итогам прошедших 28 сентября парламентских выборов правящая партия получила 50,2 % голосов, сохранив большинство мест в парламенте. Оппозиция, включая выступающий за восстановление отношений с Россией Патриотический блок, - 49,8%. При этом против правящей партии проголосовало большинство населения внутри страны, где победила оппозиция, которая заявила о фальсификации выборов на зарубежных участках и намерена оспорить итоги выборов в суде.

"Несмотря на все фальсификации, давления и ограничения в отношении оппозиционных сил, [правящая] Партия действия и солидарности (ПДС) все равно получила мандатов меньше, чем в прошлых итерациях. Из-за противоборства с оппозицией парламент Молдовы будет неустойчивым. В таких условиях сформировать правительство быстро и эффективно не получится", - сказал Данилин в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Итоги парламентских выборов в Молдове: фальсификации, борьба с оппозицией и дискриминация избирателей".

По словам Данилина, принятие любого стратегического решения будет зависеть от вовлеченности и перевеса буквально в три-четыре голоса. "Всякое подобное голосование будет сопровождаться давлением на конкретных участников процесса, скандалами и махинациями", - отметил политолог.

Данилин уточнил, что у правящей партии 55 мест - "это минус 8 мест по сравнению с прошлыми результатами". У "Партии социалистов" - 26 мест, у партии "Национальное альтернативное движение" - 8 мест, у "Нашей партии" - 6 и у партии "Демократия дома" - 6 мест. "Вот эти 55 мест были сформированы «каннибалистическими» методами по обескровливанию всех проевропейских сил всех известных политиков", - сказал Данилин.