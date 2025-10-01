Лауреаты премии правительства из МПГУ продолжат работу над учебником по биологии

Учебно-методический комплект пользуется большим спросом, издается уже с 2010 года, отметил профессор кафедры Института биологии и химии МПГУ, доктор педагогических наук, профессор Александр Теремов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Получившие премию правительства Российской Федерации 2025 года в области образования сотрудники Московского педагогического государственного университета (МПГУ) продолжат работать над усовершенствованием учебно-методического комплекта по биологии. Об этом ТАСС сообщил профессор кафедры Института биологии и химии МПГУ, доктор педагогических наук, профессор Александр Теремов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил почти 30 лауреатам премии и благодарности правительства России в области образования. Теремов и соавтор учебника профессор кафедры Института биологии и химии МПГУ, кандидат педагогических наук, доцент Рената Петросова стали лауреатами премии правительства Российской Федерации 2025 года в области образования за учебно-методический комплект "Биология. Биологические системы и процессы. 10 - 11 классы (углубленный уровень)". Учебно-методический комплект издается с 2010 г. и успешно используется учителями биологии в образовательном процессе с обучающимися 10-11-х профильных классов биологической, биолого-химической и медицинской направленности.

"Сейчас вырос интерес к естественным наукам: биологии, физике, химии. Наш комплект учебников уже 15 лет издается, естественно, что наука за это время развивалась. Кое-что надо будет обновить, поэтому мы сейчас готовим новые версии для 10-11-х классов", - сказал он.

Теремов поделился, что они вместе с соавтором продолжают работать над совершенствованием дидактического материала учебника для школьников, которые будут продолжать обучение на биологических и медицинских специальностях.

"Наш учебник пользуется большим спросом, издается уже с 2010 года. Мы поблагодарили правительство и учителей, ведь это все происходило в преддверии Дня учителя. Нахожусь под впечатлением, что скромный труд создателей этого комплекта учебников был оценен на таком высоком уровне", - поделился эмоциями Теремов.