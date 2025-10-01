Для перинатального центра Ставрополья закупили оборудование на 233 млн рублей

Переоснащение центра позволит спасать новорожденных в критических случаях

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края закупили в региональный перинатальный центр современное оборудование на более чем 230 млн рублей, которое позволит спасать новорожденных в критических случаях. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

"Ставропольский краевой клинический перинатальный центр оснастили уникальным оборудованием на сумму 233 млн рублей. Закуплена система подачи оксида азота, специальные дефибрилляторы для детей, инкубаторы закрытого типа, стационарные аппараты ИВЛ, открытые реанимационные системы для новорожденных и многое другое. Переоснащение центра откроет новые возможности для лечения пациентов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, новое оборудование призвано спасать новорожденных в различных критических ситуациях: гипоксия и асфиксия, нарушение сердечного ритма, гибель нервных тканей и так далее. Закупка произведена по региональному проекту "Охрана материнства и детства" национального проекта "Семья".

"В этом году на Ставрополье по поручению губернатора Владимира Владимирова стартовала региональная программа "Охрана материнства и детства". Укрепление материально-технической базы перинатальных центров и родильных отделений играет ключевую роль в обеспечении высокого уровня медицинской помощи матерям и новорожденным. В 2025 году на реализацию мероприятий регионального проекта выделено более 700 млн рублей", - передает пресс-служба слова министра здравоохранения края Юрия Литвинова.