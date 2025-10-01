В Саратове планируют достроить здание ж/д вокзала до ноября 2026 года

На вокзале будет 8 лифтов и 10 эскалаторов

САРАТОВ, 1 октября. /ТАСС/. Строительство нового здания железнодорожного вокзала в Саратове планируется завершить до ноября 2026 года. Об этом сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Во время рабочей поездки Володин ознакомился с ходом работ по строительству саратовского железнодорожного вокзала.

"Для жителей города Саратова это очень важный и долгожданный объект. Фасадная часть будет напоминать старый Саратов, она вписывается в историческую часть города. Внутри вокзала будет все сделано по современным стандартам: и лифты, и эскалаторы. Если мы сможем до ноября следующего года работы завершить, будет возможность пользоваться вокзалом. Нам важно, чтобы как можно быстрее этот объект был сдан в эксплуатацию", - сказал Володин.

Отмечается, что на вокзале будет 8 лифтов и 10 эскалаторов. Также появится конкорс - крытый надземный переход, который будет соединять привокзальную и завокзальную части, а также выходы на платформы. Кроме того, планируется реконструировать подземный переход.