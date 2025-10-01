Умерла приматолог Джейн Гудолл

Ей был 91 год

Редакция сайта ТАСС

Джейн Гудолл © AP Photo/ Markus Schreiber

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Британский приматолог, этолог и ученый Джейн Гудолл умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщил институт Джейн Гудолл.

"Смерть доктора Джейн Гудолл, заместителя Генерального секретаря, посланницы мира ООН и основательницы Института Джейн Гудолл наступила от естественных причин", - говорится в заявлении института в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Также сообщается, что на момент смерти Гудолл находилась в своем турне по США.

Гудолл родилась 3 апреля 1934 года в Лондоне. Она получила широкую известность благодаря многолетному изучению жизни и интеллекта шимпанзе. В 2025 году экс-президент США Джо Байден наградил Гудолл "Президентской медалью свободы", высшей гражданской государственной наградой.