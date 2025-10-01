Путин выступит с речью на ежегодной пленарной сессии "Валдая"

Выступление президента России ожидается после 16:00 мск

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба "Валдай", которая проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. Тема заседания 2025 года - "Полицентричный мир: инструкция по применению".

Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступление президента ожидается после 16:00 мск. По его словам, основой для дискуссии станет обсуждение новой системы международных отношений.

"[Темой нынешнего заседания клуба] станет "Полицентричный мир: инструкция по применению". Именно вокруг этого будет весь разговор. Это новая система, какая она, к чему она приведет, чем она лучше или чем она хуже, как ей пользоваться всем, как жить всем в условиях полицентричной или многополярной системы", - отмечал представитель Кремля.

Мероприятие объединило 140 участников из более чем 40 стран, включая экспертов из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР. Главной целью конференции организаторы обозначили поиск оптимальных решений по избежанию многочисленных рисков и способов сохранения устойчивости каждого отдельного государства и международной системы в целом.

Путин традиционно встречается с участниками "Валдая" с момента основания клуба в 2004 году. Первая конференция состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай, которому мероприятие и обязано своим названием. С 2014 года заседания клуба проводились в Сочи. Исключением стал 2020 год, когда из-за пандемии коронавируса конференция прошла в Москве, а глава государства принял в ней участие по видеосвязи.