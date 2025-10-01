Мишустин посетит выставку в честь 85-летия системы СПО

В мероприятии также примет участие министр просвещения Сергей Кравцов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в День среднего профессионального образования (СПО) 2 октября посетит выставку "85 лет системе СПО: сила в мастерстве!".

Глава правительства также встретится с победителями и призерами национальных чемпионатов профессионального мастерства, конкурса "Мастер года", студентами и директорами ведущих кластеров федерального проекта "Профессионалитет".

В мероприятии примет участие министр просвещения Сергей Кравцов.

В России 2 октября ежегодно отмечается профессиональный праздник - День среднего профессионального образования. Он был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 25 июля 2022 года "в целях развития и популяризации среднего профессионального образования". Дата празднования приурочена к выходу 2 октября 1940 года указа президиума Верхового Совета СССР "О государственных трудовых резервах СССР", согласно которому по всей стране стали организовываться профессиональные училища.

СПО в России

Сейчас в России по программам СПО готовят квалифицированных рабочих или служащих, специалистов среднего звена.

В 2019 году с целью повышения конкурентоспособности российского профобразования был запущен федеральный проект "Молодые профессионалы", ставший частью нацпроекта "Образование". В его рамках стали внедряться программы профобучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям.

В 2022 году Минпросвещения приступило к реализации федерального проекта "Профессионалитет" (не входит в состав нацпроекта), который является одним из 42 утвержденных стратегических инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года. Президентом РФ поставлена задача подготовить к 2028 года порядка 1 млн специалистов и квалифицированных рабочих для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности страны по ключевым отраслям экономики. Реализация программы подразумевает переход к отраслевому управлению колледжами, когда специалисты готовятся под заказчика. По состоянию на сентябрь 2025 года в 86 субъектах РФ созданы 506 учебно-производственных кластеров, где обучаются 1,8 млн студентов. В частности, 13 кластеров заработали в 2025 году в новых и приграничных регионах.

Ежегодно для поддержки талантливых молодых специалистов проводятся соревнования по профессиональному мастерству: Чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы", Всероссийский конкурс для мастеров производственного обучения "Мастер года", Национальный открытый чемпионат творческих компетенций "Артмастерс", Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", Чемпионат высоких технологий.