В Госдуме предложили страховать ответственность работников перед работодателями

По словам депутата Ярослава Нилова, это может быть полезно в сферах, где сотрудник может случайно повредить дорогостоящее имущество

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Работники в некоторых сфер должны иметь обязательную страховку ответственности на случай причинения ими ущерба имуществу работодателя или третьим лицам. Это может касаться профессиональных водителей, сотрудников коммунальных служб, курьеров и других, заявил в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что если водитель на машине работодателя попадает в ДТП, то его страховая в рамках ОСАГО компенсирует причиненный другим лицам вред. "А кто будет компенсировать ущерб, причиненный транспорту работодателя? Сам водитель. А если водитель управляет, например, новым Aurus, который стоит миллионы, то, как он это будет компенсировать?" - отметил Нилов.

"Поэтому считаю, что в этой части необходимо предусмотреть обязательную страховку, которая бы покрывала все риски. Это будет справедливо. А вычитать из зарплаты, чтобы потом всю жизнь этот водитель находился в кабале - это неправильно", - сказал депутат.

По его словам, это может пригодиться и в других сферах, в том числе для сотрудников дорожных или коммунальных служб, которые тоже могут случайно повредить чужие машины или другое имущество.

"Например, работник убирает снег, он падает и разбивает стекло [автомобиля]. Сегодня только через суд можно с коммунальной структуры это взыскать, а коммунальная структура потом уже может взыскать эти средства с самого работника. Но все можно сделать проще: давайте мы введем обязанность для группы работников, которые входят в соответствующую зону риска, иметь страховку от таких рисков", - сказал парламентарий, подчеркнув, что в этом случае причиненный работником ущерб будет компенсировать страховая компания. "То же самое касается курьеров", - добавил Нилов.

По его словам, такие предложения направлены в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) и, "возможно, будут внесены соответствующие законодательные предложения".