В Петропавловске-Камчатском недалеко от школы заметили медведя

Хищника видели на Якорной улице

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 октября. /ТАСС/. Очевидцы на Камчатке заметили медведя в районе школы №45 в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

"По словам очевидца, позвонившего в службу 112, медведь замечен 2 октября на улице Якорной, недалеко от 45-й школы. Если встреча произошла - не убегайте от животного. Медленно отступайте, не делайте резких движений, чтобы не спровоцировать агрессию", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время в Петропавловске-Камчатском действует режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей в город. 25 сентября хищник напал на троих жителей края, одна женщина после встречи с медведем умерла в реанимации.