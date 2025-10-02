Экс-председатель правительства Красноярского края находится в больнице ГУ ФСИН

Юрий Лапшин проходит лечение от онкологического заболевания

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 2 октября. /ТАСС/. Бывший председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин, осужденный на 3,5 года лишения свободы за превышение должностных полномочий при строительстве метро, находится на лечении от онкологического заболевания в больнице ГУ ФСИН по региону. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Кравченко.

Суд Центрального района Красноярска 4 марта 2025 года приговорил Лапшина к трем годам шести месяцам колонии. Ему также запрещено занимать должности на госслужбе на срок два года шесть месяцев. Второго фигуранта этого дела - экс-руководителя госучреждения "Краевое транспортное управление" Константина Мандрова, которому вменялось получение взятки в 5 млн рублей, суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима и к штрафу в 5 млн рублей. Также суд лишил Мандрова права занимать должности в органах власти на срок четыре года и постановил обратить в доход государства сумму, эквивалентную полученной взятке. В августе красноярский краевой суд оставил приговор Лапшину в силе.

"Юрий Анатольевич [Лапшин] находится в краевой туберкулезной больнице № 1 [ГУ ФСИН по краю] в связи с онкологическим заболеванием, проходит лечение", - сообщил Кравченко. По его словам, кассационная жалоба на приговор пока не подана.

По информации ГСУ СК РФ по краю, Лапшин в декабре 2019 года, будучи главой регионального правительства, дал указание Константину Димитрову, занимавшему пост министра транспорта края, подписать акт приемки-передачи о проведении подготовительных работ по строительству метро АО "Красноярск ТИСИЗ" на сумму 720 млн рублей. При этом следствие считает, что Лапшин знал о том, что полностью работы не выполнены. Экс-руководитель госучреждения "Краевое транспортное управление" Константин Мандров по указанию Димитрова подписал документ. По версии следствия, он получил за это 5 млн рублей взятки.

Ранее по делам о хищениях при строительстве красноярского метро осуждены председатель совета директоров АО "Красноярск ТИСИЗ" Олег Митволь на четыре года шесть месяцев, экс-гендиректор этой организации Владимир Жарков - на два года три месяца. За превышение служебных полномочий Димитров был осужден на три года два месяца.