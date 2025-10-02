Депутат Немкин: мошенники стали звонить школьникам под предлогом медосмотра

Преступники присылают ссылку на форму или просят продиктовать одноразовый код из СМС, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Злоумышленники начали звонить школьникам или присылать сообщения якобы от школьной медсестры с просьбой срочного прохождения медосмотра и подтверждения допуска к занятиям. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"Очередная схема мошенников получила новую волну распространения: они звонят школьнику или присылают сообщение [якобы] от школьной медсестры с просьбой срочно пройти медосмотр или подтвердить допуск к занятиям, присылают ссылку на форму или просят продиктовать одноразовый код из СМС", - рассказал парламентарий.

Он отметил, что данная легенда является простой и убедительной, поскольку официальный тон, упоминание школы или учителя снижают бдительность и побуждают ребенка действовать немедленно. Традиционно, как пояснил депутат, мобильные телефоны интегрируются с учетными записями в социальных сетях и мессенджерах, что позволяет учащимся получать доступ к образовательным материалам и участвовать в коммуникационных школьных чатах. "Вариантов реализации несколько: фишинговая страница с формой для ввода телефона и кода, ссылка на вредоносное приложение, или последующий звонок от якобы администрации школы с требованием назвать код для подтверждения", - добавил Немкин.

Депутат подчеркнул, что опасность схемы в сочетании двух ключевых факторов: авторитетности роли и элемента срочности или страха, который подавляет сомнения. В результате чего дети диктуют код из СМС, устанавливают вредоносное приложение или передают управление устройством, а злоумышленники получают доступ к учетным записям, игровым кошелькам, банковским сервисам родителей или могут использовать устройство для дальнейших атак.

"Первичные меры защиты просты, но эффективны: школы обязаны заранее уведомлять родителей о правилах связи и методах оповещения, а родители - проговорить с детьми правило не диктовать коды и не переходить по ссылкам без разрешения взрослого", - заключил депутат.