Цветочные композиции с улиц Москвы передадут для оформления общественных пространств

Часть растений сохранят до следующего лета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Растения из цветочных композиций, которые размещались в Москве в рамках фестиваля "Сады и цветы", будут переданы для оформления общественных пространств. В настоящее время осуществляется демонтаж конструкций, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"В рамках ландшафтного фестиваля "Сады и цветы" было украшено более 80 локаций по всему городу. В настоящее время идет плановый демонтаж конструкций. Цветы будут переданы на озеленение разных районов города, для оформления общественных пространств", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что часть растений будет сохранена до следующего лета, редкие экземпляры будут отправлены в ботанические сады.

Как сообщила ТАСС представитель оргкомитета фестиваля "Сады и цветы" Владислава Кайгородова, одними из первых с московских улиц демонтировали зеленые мосты через Москву-реку, вертикальное озеленение, березовую рощу возле памятника Олегу Табакову, тропические растения на Манежной площади, босоногую тропу на Цветном бульваре, цветочные композиции на Тверском и Чистопрудном бульваре. "Часть растений сохранят до следующего сезона и высадят вновь в центре столицы следующим летом. Часть - отправят на озеленение разных районов города. Некоторые ценные виды растений пополнят коллекции крупных ботанических садов", - уточнила она.

Однако, по ее словам, не все сады будут демонтированы. С середины октября часть из них начнут готовить к проекту "Зима в Москве". Среди них такие площадки, как Большая Дмитровка, Столешников и Камергерский переулки, Кузнецкий мост, Никольская улица.