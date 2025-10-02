Реклама на ТАСС
Московская федерация профсоюзов проведет чествование наставников

Одними из центральных мероприятий ко Дню действий "За достойный труд!" стали круглые столы
04:12

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московская федерация профсоюзов отметит День действий "За достойный труд!" мероприятиями, посвященными развитию наставничества. В программе - круглые столы, встречи в трудовых коллективах и чествования наставников, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"В 2025 году московские профсоюзы отметят Всемирный день действий "За достойный труд!", посвященный развитию наставничества. В преддверии праздника мы проводим встречи на предприятиях и чествования наставников, круглые столы на тему развития системы наставничества, а еще профсоюзные уроки для школьников и молодежи, на которых ребята смогут узнать о мерах поддержки и возможностях профессионального роста. Также планируются совместные заседания и совещания по вопросам трудовых отношений с социальными партнерами", - цитирует пресс-служба председателя Московской федерации профсоюзов Юрия Павлова.

По его словам, одними из центральных мероприятий в столице ко Дню действий "За достойный труд!" стали круглые столы по вопросам развития системы наставничества на площадке учебно-исследовательского центра Московской федерации профсоюзов, где обсуждались меры поддержки наставничества в городе и дальнейшая концепция развития наставничества вплоть до 2030 года, а также Государственной думы. Ведущие эксперты в сфере труда и занятости, представители профсоюзов и власти обсудили лучшие практики наставничества в организациях. В частности, речь шла о подходах к работе наставников в сферах образования и медицины, строительства и производства.

"На площадке Государственной думы с участием первого заместителя председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой мы подробно рассмотрели методы работы наставников в социальной сфере и промышленном комплексе, программы по наставничеству для участников специальной военной операции. Я хочу подчеркнуть, что сегодня московские профсоюзы ставят перед собой задачу закрепить меры поддержки наставников в коллективных договорах, а именно установить доплату не менее 10% от оклада за каждого обучаемого, предоставить гибкий график и выбор времени отпускам", - отметил Павлов.

В рамках Дня действий "За достойный труд!" проведут и благотворительные мероприятия по оказанию гуманитарной помощи участникам СВО и их семьям, жителям приграничных и присоединенных территорий.

Всемирный день действий "За достойный труд" отмечается ежегодно 7 октября по инициативе Международной конфедерации профсоюзов. 

