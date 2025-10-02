В России планируют масштабную реконструкцию Куликовской битвы в 2030 году

Мероприятие позволит участникам и зрителям ощутить атмосферу эпохи Средневековья, узнать больше об историческом событии, а также увидеть воспроизведение сражения, говорится в плане

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Историческая реконструкция Куликовской битвы пройдет в Тульской области в сентябре 2030 года. Соответствующий пункт включен в медиаплан по освещению мероприятий к 650-летию этого сражения. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

"Реконструкция позволит участникам и зрителям ощутить атмосферу эпохи Средневековья, узнать больше об историческом событии, а также увидеть воспроизведение битвы между русскими и ордынскими войсками", - говорится в плане.

Как пояснил ТАСС замдиректора по научной работе государственного музея-заповедника "Куликово поле" Андрей Наумов, фестиваль, посвященный этой битве 1380 года, проходит на берегах Дона ежегодно, на него приезжают около 300-350 человек, но реконструкция в год юбилея битвы обещает быть уникальной.

"Понятно, что одним из основных показателей будет массовость. Но в то же время мы, конечно, хотим сохранить и эпоху, мы очень тщательно следим за уровнем реконструкции, чтобы это была реконструкция действительно того вооружения, тех доспехов, которые были тогда на Куликовом поле", - отметил Наумов.

"Возможно, у нас поменяется традиционная площадка нашего мероприятия в связи с большим количеством людей, которое запланировано на 650-летие Куликовской битвы. Придется перенести эту площадку к новому комплексу в деревне Моховое, где сейчас находится и сам музей Куликовской битвы. Там обширное пространство, которое позволит организовать более интересные маневры", - пояснил он. В частности, по его словам, организаторы хотят "привлечь большее количество конных всадников" на юбилейную реконструкцию.

По его словам, конкретный сценарий проведения "битвы" определят режиссеры. "Наше дело - выйти на поле в большом количестве, в нормальных костюмах и доспехах, и показать на Куликовом поле все, что мы умеем", - заключил историк.

О юбилее Куликовской битвы

На Куликовом поле в 1380 году произошло сражение между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой орды Мамая. Сражение завершилось победой русского войска, что позволило утвердить авторитет русского государства. День победы в Куликовской битве отмечается ежегодно 21 сентября в соответствии с федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России".

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В программу вошли более 60 мероприятий.