В Московском регионе температура воздуха ночью опускалась ниже минус 3 градусов

Минимальный показатель был зафиксирован в поселке Черусти

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Температура воздуха в Московском регионе минувшей ночью опускалась чуть ниже минус 3 градусов. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Минимальная температура минувшей ночи была зафиксирована в поселке Черусти, где столбики термометров показали минус 3,4 градуса", - сказал собеседник агентства, отметив, что это был самый низкий показатель по региону. До минус 1,8 градуса похолодало в подмосковном Михайловском, до минус 1,1 градуса - в районе Новоиерусалимской, в Дмитрове метеостанция зафиксировала 0,7 градуса ниже нуля, в Можайске - минус 0,4 градуса.

Стоит заметить, что заморозки отмечаются в регионе уже третью ночь подряд и каждый раз "лидером" по низкой температуре становится поселок Черусти, что на восточных рубежах региона. Находящийся в низине и в окружении быстропромерзающих болот, он считается неофициальным "полюсом холода" области.

В Москве же ночью было 2,9 градуса выше 0 - такую температуру передала главная столичная метеостанция, расположенная на территории ВДНХ, в центре мегаполиса - в районе гостиницы "Балчуг" - столбики термометров показали плюс 5,5 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, в течение дня воздух в столице и по области может прогреться до плюс 14 градусов, ветер будет дуть восточный и юго-восточный со скоростью 3-8 м/с. В ночь на пятницу, 3 октября, метеорологи на фоне облачной с прояснениями погоды уже не исключают небольшой дождь при температуре воздуха до плюс 6 градусов.