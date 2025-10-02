Эксперт Зубарик: для 15-минутного города нужна интеграция с инфраструктурой



ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Реализация в России привлекательной для девелоперов и покупателей недвижимости концепции 15-минутного города потребует комплексного подхода к инфраструктуре, сотрудничества застройщиков и властей и участия жителей в проектировании. Об этом ТАСС на полях Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild сообщила гендиректор градостроительного бюро Master’s Plan, ведущий градостроитель России Юлия Зубарик.

Концепция 15-минутного города предполагает, что все необходимое для жизни - работа, магазины, парки, школы - находится в 15 минутах ходьбы, езды на велосипеде или на автобусе.

"Концепция 15-минутного города так привлекательна для девелоперов, потому что современные покупатели ценят комфорт, экономию времени и качественную среду, что делает такие проекты востребованными. <…> Во многих российских городах, как, в частности, в Екатеринбурге, сегодня есть возможность создавать 15-минутные районы, особенно в новых микрорайонах и при реконструкции промзон, но для этого нужна интеграция с существующей инфраструктурой, поддержка городских властей, участие населения в проектировании. Необходимо менять транспортную схему, развивать общественный транспорт и создавать безопасные пешеходные зоны. Реализация на данный момент проходит частично, и для ее масштабного внедрения необходима совместная работа девелоперов, властей и жителей", - сказала она.

Эксперт констатировала, что за последние пять лет застройщики стали чаще создавать комплексные проекты, где помимо жилья есть школы, больницы, спорткомплексы и магазины. Они активно внедряют цифровые сервисы, разрабатывают мобильные приложения для жителей и предлагают онлайн-управление инфраструктурой района. Вместо однотипных кварталов девелоперы переходят к многофункциональной застройке, где жилье, работа и развлечения сочетаются в одном месте.

"При реализации концепции 15-минутного города должен действовать принцип 5D: 1D - это дома, в которых мы живем, 2D - дороги, 3D - дети, социальная инфраструктура, 4D - это досуг населения и, наконец, 5D - это деловая сфера, работа. То есть обязательно должны быть места приложения труда, только тогда это можно назвать 15-минутным городом, иначе это будет просто микрорайон с развитой инфраструктурой", - уточнила Зубарик.

Плюсы и минусы концепции

По словам гендиректора градостроительного бюро Master’s Plan, концепция 15-минутного города, как и любая идея, имеет две стороны. С одной - меньше машин, чистый воздух, больше движения и процветающий местный бизнес, а люди чувствуют себя частью единого сообщества. По данным исследований, внедрение такой концепции может снизить ежедневные транспортные перемещения на 20-30%. Плюс район может выстоять даже в кризисной ситуации: он становится менее уязвимым к транспортным сбоям и эпидемиям, как показал опыт пандемии COVID-19.

С другой стороны, удобные районы могут стать недоступными для многих россиян, а перестройка города под такую концепцию - сложная и дорогая задача. Комплексная застройка требует больших инвестиций, это может увеличить стоимость жилья, кроме того, нужно учитывать интересы жителей, бизнеса и властей, что усложняет принятие решений. Важно учесть потребности всех жителей, включая людей с ограниченными возможностями, и грамотно рассчитать нагрузку на соцобъекты, добавила эксперт.

XII Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild проходят в Екатеринбурге с 30 сентября по 3 октября. В деловой программе запланировано более 200 сессий и 13 профильных форумов. Кроме того, состоится двухдневный марафон для риелторов "100+ Недвижимость" и масштабный архитектурный марафон. На выставке представлены стенды и арт-объекты производителей и поставщиков материалов, технологий и оборудования, а также компаний, представляющие BIM-проектирование и цифровые технологии, девелопмент и архитектуру, дизайн интерьеров.