Советник заммэра: протяженность метро Москвы выросла почти вдвое за 15 лет

Юлия Темникова отметила, что огромный импульс к развитию метро получило в 2011 году

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Протяженность линий московского метрополитена выросла почти в два раза с 2010 года и превысила 560 км. Об этом сообщила ТАСС советник заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности, замначальника столичной подземки Юлия Темникова, комментируя 94-летнюю годовщину со дня образования организации "Метрострой" - основного подрядчика строительства метрополитена в Москве.

"Вот уже 90 лет московское метро - больше чем транспорт. Это целый подземный город, который никогда бы не появился без метростроителей. Темпы строительства столичного метрополитена сегодня - одни из самых высоких в мире, и самые высокие среди метрополитенов Европы и Америки, а протяженность путей превысила 560 км. Поздравляю всех метростроителей с праздником, без вас никогда бы не появился и не смог такими темпами развиваться Московский метрополитен, которым мы так гордимся, - сказала собеседница агентства.

По ее словам, огромный импульс к развитию московское метро получило в 2011 году - с тех пор его сеть выросла в 1,7 раз. "В советское время потребовалось бы 40-50 лет, чтобы построить такую сеть", - отметила Темникова.

В пешей доступности от дома

Московский метрополитен - крупнейший перевозчик столицы. Каждый день им пользуются более 8 млн пассажиров, их перевозят 6,7 тыс. вагонов. Сейчас метрополитен вместе с Московским центральным кольцом (МЦК) насчитывает 306 станций. Число москвичей, живущих в пешей доступности от станций рельсового каркаса, выросло с около 70% в 2010 году до более чем 90% в 2025 году, уточнила советник заммэра.

"Также с 2011 года построено и реконструировано 14 электродепо метро и МЦК. Для пассажиров заработали новые линии: Некрасовская, Солнцевская, Московское центральное кольцо, Троицкая линия, первый этап строительства которой был завершен в сентябре этого года. Были продлены Сокольническая, Замоскворецкая, Люблинско-Дмитровская и другие линии. А в марте 2023 года произошло значимое для всей истории метростроения событие - полностью запущено движение по Большой кольцевой линии, которая стала самой протяженной кольцевой линией метрополитена в мире", - добавила Темникова.

Первые в мире во всем

По словам Темниковой, московское метро - один из мировых лидеров по темпам обновления подвижного состава, по интенсивности движения поездов на самых популярных линиях в самые востребованные часы, по числу способов оплаты проезда, по разнообразию пассажирских сервисов.

"Кроме того, масштабный рост сети метрополитена подразумевает и одну из самых масштабных в мире программ по обновлению подвижного состава. С 2010 года доля составов современного поколения в парке метро увеличилась с порядка 13% до более 78%. В СССР поезда улучшались раз в десятилетия, а в нынешнее время - раз в 2-4 года. Планируется, что уже в 2030 году более 90% подвижного состава будет относиться к современному поколению", - подчеркнула собеседница агентства.

Транспорт и искусство

Московский метрополитен по праву считается одним из самых привлекательных в мире. "48 станций признаны объектами культурного наследия. В архитектуре метро отражены разные эпохи, направления. В каждую станцию вложен огромный труд метростроителей, художников и архитекторов. И сейчас эта преемственность сохраняется", - пояснила Темникова.

Новые станции возводятся с большим вниманием к деталям, по тщательно отобранным концепциям, а также с учетом максимального комфорта пассажиров.

Президент РФ Владимир Путин учредил в России День метростроителя 23 января 2023 года. 2 октября 1931 года в СССР был учрежден "Метрострой", в 1932 году его переименовали в "Московский метрострой". Эта советская, а теперь российская строительная компания, - основной подрядчик строительства Московского метрополитена: она создала 193 станции столичной подземки из 275 действующих.