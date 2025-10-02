В России создадут комплексную модель управления научной сферой

Соответствующее поручение дал премьер Михаил Мишустин

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Комплексная модель управления наукой, обеспечивающая синхронизацию государственной научно-технической политики, будет создана в России. Соответствующее поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии "Модель развития науки", сообщила пресс-служба кабмина.

"В России будет создана комплексная модель управления наукой, обеспечивающая синхронизацию и реализацию государственной научно-технической политики, а также технологической и промышленной политики", - отмечается в сообщении.

Система, как указывают в кабмине, необходима, чтобы установить единую процедуру подачи заявок и управления финансированием научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также сформировать единый перечень экспертов. Последнее позволит привести к общему знаменателю систему оценки научных результатов.

Уточняется, что подготовкой предложений займутся Минобрнауки, Минэкономразвития, Минпромторг, Минздрав, Минфин и Российская академия наук (РАН). Им поручено представить соответствующие разработки в правительство до 23 марта 2026 года.

Также ведомствам и РАН необходимо сформировать перечень мероприятий для достижения национальной цели по увеличению внутренних затрат на исследования и разработки до 2% ВВП к 2030 году. Кроме того, до 28 января 2026 года профильные министерства и РАН должны представить дорожную карту по развитию единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения.

Стратегическая сессия, посвященная развитию российской науки, состоялась 24 июня. Мишустин тогда подчеркивал, что основой новой модели развития науки должны стать нацпроекты, которые позволят создать конкретные наукоемкие продукты и современные технологии для реального сектора экономики.