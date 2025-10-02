Москвичей предупредили об изменениях в работе МЦД-1

В департаменте транспорта города сообщили, что после 23:30 2, 3 и 4 октября до 05:30 5 октября на участке от Савеловской до Бескудниково поезда в обе стороны будут ходить по одному пути

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Движение поездов изменится на участке Московского центрального диаметра-1 ("Одинцово"-"Лобня") с четверга по воскресенье. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"После 23:30 четверга, пятницы и субботы до 05:30 следующего дня на участке от Савеловской до Бескудниково поезда в обе стороны будут ходить по одному пути. Перед выходом на платформу сверяйтесь с информацией о пути отправления поезда на табло станции", - говорится в сообщении.

Также в эти дни на Белорусском направлении железной дороги после 22:00 возможно увеличение интервалов движения до 30-40 минут, с начала движения до 07:00 - до 15 минут. На Савеловском направлении после 19:00 интервалы движения будут частично увеличены до 20 минут, после 23:00 - до 1 часа, с начала движения до 07:00 - до 15 минут

Кроме того, будет сокращен режим работы поездов "Аэроэкспресс". Для поездок в аэропорт Шереметьево можно воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино" 1195 (до терминалов В, С) и №1195D (до терминала D).