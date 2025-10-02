В Одесской области около 50 тыс. потребителей остаются без электричества

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Около 50 тыс. потребителей в Одесской области Украины остаются без электричества, сообщил глава областной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

По его словам, энергетики частично восстановили поврежденную инфраструктуру. Без света остаются 46,6 тыс. потребителей.

Ранее издание "Страна" сообщало, что после ночных взрывов в Одессе был поврежден объект энергетики.