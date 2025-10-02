В московском метрополитене начали подготовку к зимнему сезону

Специалисты проведут работы по созданию комфортного микроклимата в составах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники московского метрополитена переводят инфраструктуру на осенний режим работы и готовят ее к зимнему периоду. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Зима близко: готовим метро к холодам. Что сделаем в октябре: проверим и при необходимости включим тепловые барьеры. Все станции оборудованы воздушно-тепловыми завесами. Поток теплого воздуха создает невидимый щит от холода, что позволяет поддерживать комфортные условия и экономить энергию", - говорится в сообщении.

Также специалисты проведут работы по созданию комфортного микроклимата. На зимний режим работы будет переведена тоннельная вентиляция и климатические установки в составах нового поколения. Планируется установить более 6 тыс. вторых дверей на входах в вестибюли. Благодаря этому снизятся теплопотери, сведутся к минимуму сквозняки, добавили в дептрансе.