В СЖР выразили соболезнования в связи со смертью Куприянова

Главному редактору газеты "Вечерняя Москва" было 74 года

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев от имени СЖР выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам главного редактора газеты "Вечерняя Москва" Александра Куприянова.

Куприянов умер на 75-м году жизни, сообщили в издании.

"Председатель СЖР Владимир Соловьев от имени Союза журналистов России выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Александра Куприянова", - говорится в сообщении на сайте СЖР.

Куприянов родился 31 июля 1951 года. В 1972 году окончил Хабаровский государственный педагогический университет по специальности "учитель русского языка и литературы". В студенческие годы начал писать стихи, публиковался в литературных журналах. В журналистику пришел в 1972 году. Работал в "Комсомольской правде", "Российской газете", "Экспресс-газете", "Известиях". С 2010 года возглавлял радиостанцию "Комсомольская правда FM". Затем стал советником главного редактора "Комсомольской правды". С 2011 года был главным редактором газеты "Вечерняя Москва".

Он был удостоен ордена Дружбы за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу, награжден орденом "Знак Почета". За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотворную был признан заслуженным работником культуры Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин ранее вручил Куприянову почетную грамоту - за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу.

Лауреат премии "Золотое перо России" в номинации "За верность профессии", премии "Медиа-менеджер России" и премии в номинации "Проза" Союза писателей России.