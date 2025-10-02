Свежий выпуск "Вечерней Москвы" выйдет по графику

Заместитель главного редактора издания Александр Шарнауд назвал смерть Александра Куприянова трагедией

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Очередной выпуск газеты "Вечерняя Москва" выйдет по графику, несмотря на смерть главного редактора Александра Куприянова. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель главного редактора издания Александр Шарнауд.

"Для нас смерть Александра Ивановича - трагедия, большая, невосполнимая потеря, но газета есть газета, и она должна выходить", - сказал Шарнауд. В частности, по его словам, к плановому выходу готовится вечерний выпуск, по графику должен выйти и утренний выпуск в пятницу.

Куприянов родился 31 июля 1951 года. В 1972 году окончил Хабаровский государственный педагогический университет по специальности "учитель русского языка и литературы". В студенческие годы начал писать стихи, публиковался в литературных журналах. В журналистику пришел в 1972 году. Работал в "Комсомольской правде", "Российской газете", "Экспресс-газете", "Известиях". С 2010 года возглавлял радиостанцию "Комсомольская правда FM". Затем стал советником главного редактора "Комсомольской правды". С 2011 года был главным редактором газеты "Вечерняя Москва".

Он был удостоен ордена Дружбы за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу, награжден орденом "Знак Почета". За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотворную был признан заслуженным работником культуры Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин ранее вручил Куприянову почетную грамоту - за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу.

Лауреат премии "Золотое перо России" в номинации "За верность профессии", премии "Медиаменеджер России" и премии в номинации "Проза" Союза писателей России.