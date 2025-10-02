Издательство Ad Marginem оштрафовали на 800 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ

Причиной для привлечения к ответственности стала книга Оливии Лэнг "Тело каждого"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы оштрафовал издательство Ad Marginem на 800 тыс. рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал виновным ООО "Ад маргинем пресс" <...> по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения) и назначил наказание в виде штрафа в 800 тысяч рублей", - сказали в суде. По этой статье издательству грозило максимальное наказание в виде приостановки деятельности на 90 суток.

Причиной для привлечения издательства к ответственности стала книга Оливии Лэнг "Тело каждого". В настоящее время она снята с продажи.

В 2025 году российские правоохранители провели обыск в петербургском магазине книг "Подписные издания". Он был оштрафован на 800 тыс. рублей из-за продажи книг с пропагандой ЛГБТ-тематики (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Эти книги: роман "Тело каждого" Лэнг и "О женщинах" и "Против интерпретации и другие эссе" Сьюзен Зонтаг - были выпущены Ad Marginem.

Ad Marginem - российское книжное издательство, основанное в 1993 году Александром Ивановым. Специализируется на издании нон-фикшн литературы, трудов западных философов второй половины XX века, а также работ, посвященных современной культуре, искусству и кураторству. Название в переводе с латыни означает "по краям".