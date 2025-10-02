Собянин: Куприянов внес вклад в развитие информационного пространства Москвы

Мэр столицы выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора газеты "Вечерняя Москва"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора газеты "Вечерняя Москва" Александра Куприянова и отметил его вклад в развитие информационного пространства столицы. Телеграмма опубликована на сайте правительства Москвы.

"Ушел из жизни талантливый журналист и организатор газетного дела, внесший большой вклад в развитие качественного информационного пространства столицы. Александр Иванович любил Москву и москвичей. Под его руководством "Вечерка" обрела второе дыхание, запустила множество интересных проектов и заняла лидирующие позиции на рынке городских СМИ. Светлая память об этом замечательном мастере слова и надежном товарище навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и многочисленных читателей", - говорится в телеграмме.

Свои соболезнования также выразил Союз журналистов России.