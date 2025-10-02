В центрах Соцфонда 92% участников СВО улучшили здоровье

У демобилизованных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы улучшение после пройденной реабилитации зафиксировано в 94,7% случаев

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Участники СВО проходят медицинскую реабилитацию в 12 специализированных центрах Социального фонда России, у 92% из тех, кто получил помощь, отмечается улучшение здоровья. Об этом сообщается в Telegram-канале фонда.

"Для оценки результатов медицинской реабилитации и санаторного лечения в центрах фонда ведется мониторинг состояния здоровья ветеранов. Благодаря современному оборудованию и индивидуальному подходу у 92,3% участников СВО, прошедших реабилитацию, отмечается улучшение состояния здоровья", - цитируют в публикации председателя Социального фонда Сергея Чиркова.

Так, у демобилизованных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы улучшение после пройденной реабилитации зафиксировано в 94,7% случаев, у пациентов с заболеваниями центральной нервной системы - в 86,2% случаев. Также у 96,8% пациентов отмечается уменьшение болевого синдрома, а улучшение двигательных функций - у 78,2% пациентов.

Отмечается, что в центрах фонда с ветеранами работают медицинские психологи и психотерапевты, помогая справляться с последствиями стресса.