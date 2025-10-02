В Москве открыли памятник метростроителям России

На памятнике первый метростроитель встречается с современником

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Монумент метростроителям России открыли в Москве на Сокольнической площади в сквере Московского метро в день 94-й годовщины со дня образования организации "Метрострой" - основного подрядчика строительства метрополитена в Москве.

"Место знаменательное - в декабре 1931 года здесь началось строительство первой очереди метро от "Сокольников" до "Парка культуры" и "Смоленской площади", - написал Собянин в своем официальном аккаунте в Max.

Монумент увековечил память о первых метростроителях страны. "Это были по-настоящему самоотверженные люди. Вооруженные простыми инструментами - киркой и лопатой, - они построили ветку в рекордные сроки и открыли ее уже в мае 1935-го", - добавил градоначальник

На памятнике первый метростроитель встречается с современником. Они стоят в тоннеле, на фоне эмблемы "Мосметростроя". По замыслу скульптора Вильдара Юсупова, их фигуры окружены лепестками, напоминающими проходческий комбайн.

Композиция выполнена из бронзы и гранита. Эти прочные материалы - одни из самых популярных в оформлении московского метро.

Президент РФ Владимир Путин учредил в России День метростроителя 23 января 2023 года. 2 октября 1931 года в СССР был учрежден "Метрострой", в 1932 году его переименовали в "Московский метрострой". Это советская, а теперь российская строительная компания, - основной подрядчик строительства Московского метрополитена: она создала 193 станции столичной подземки из 275 действующих.