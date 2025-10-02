В Ростове-на-Дону переселили почти 20 жильцов многоэтажного дома с трещиной

Доступ посторонних лиц в подъезд ограничили

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 октября. /ТАСС/. Почти 20 жильцов многоэтажки в Ростове-на-Дону, где образовалась сквозная трещина, переселили в маневренный фонд, доступ посторонних в подъезд дома ограничен. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

"На текущий момент все жильцы третьего подъезда покинули свои квартиры, в маневренный фонд переселено 18 человек, из них 1 несовершеннолетний. Приняты меры по ограничению доступа посторонних лиц в данный подъезд", - написал Скрябин.

По его словам, власти ввели для органов управления и сил городского звена режим повышенной готовности, здание обследует специализированная организация. Администрация Октябрьского района города создаст оперативный штаб.

В среду вечером глава города Александр Скрябин сообщил о том, что жильцов многоэтажки по улице Ивановского в Ростове-на-Дону, которая не была ранее признана аварийной, экстренно эвакуируют из-за образовавшейся сквозной трещины.